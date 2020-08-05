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В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%

05 августа 2020 07:44
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Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%-1

С выбором уже определились почти 5 % избирателей. Активнее всего оказались жители Гомельской и Витебской областей. Практически вровень идет голосовать Минск, столичная область и Могилев.

«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?

Напомним, общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

5 августа на участках вновь оживленно. Люди спешат сделать выбор и таким образом высказать свою гражданскую позицию.  

Ведь 4 августа белорусы четко услышали суть происходящего теперь в нашей стране. В Послании Президента народу и парламенту прозвучало самое главное – важно не потерять Беларусь. И уже сегодня этот месседж избиратели поддерживают на досрочном голосовании. 

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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