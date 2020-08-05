Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна

Новости Беларуси. В стране появилась область, где собрали первый миллион тонн хлеба. Это Брестская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там остается убрать еще 30 % посевов. В целом в Беларуси обмолочена почти половина площадей зерновых и зернобобовых. По намолоту с гектара лидируют гродненские хлеборобы. Их результат – 50 центнеров. Всего на данный момент в Беларуси собрано 4 миллиона 135 тысяч тонн хлеба.