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Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна

05 августа 2020 07:39
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Новости Беларуси. В стране появилась область, где собрали первый миллион тонн хлеба. Это Брестская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна-1

Там остается убрать еще 30 % посевов. В целом в Беларуси обмолочена почти половина площадей зерновых и зернобобовых. По намолоту с гектара лидируют гродненские хлеборобы. Их результат – 50 центнеров. Всего на данный момент в Беларуси собрано 4 миллиона 135 тысяч тонн хлеба.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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