Можно воспользоваться услугами медиатора при разводе. Какие ещё изменения появились в Кодексе о браке и семье

С 1 июля текущего года вступили в силу очередные позитивные новшества, касающиеся семьи, – изменения в Кодексе о браке и семье. Одно из нововведений касается возможности воспользоваться услугами медиатора при разводе в ЗАГСе и в суде. Многие болезненные вопросы теперь можно решить у нотариуса цивилизованным способом, не прибегая к разбирательствам. Александр Костюкевич, юрист:

Также внесены изменения в соглашение о разделе имущества. Четко закреплено, как оно должно будет оформляться. Если раньше оно оформлялось в порядке, определенном гражданским процессуальным кодексом для заключения мировых соглашений, то наряду с такой возможностью можно будет у нотариуса удостоверить в письменном виде, заключить это соглашение, где мы пропишем, кому какая часть имущества остается.

В отличие от брачного договора, который можно составить только при вступлении в брак или в любой период в браке, соглашение о разделе имущества заключается как во время, так и после расторжения брака. Александр Костюкевич:

Появилась отдельная статья 76.1, если нет брачного договора, соглашения об алиментах, то можно нотариально удостоверить в письменном виде соглашение о детях, где будет четко прописано, кто, когда может встречаться с детьми, порядок выезда детей за границу, содержание детей.

Документ действует до того времени, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если супруги пожелают установить размер алиментов и после его совершеннолетия, им предоставлена такая возможность. В соглашении можно прописать любые вопросы, которые не будут ущемлять права ребенка.

В новом документе предусмотрены и изменения подходов к расчету задолженности по алиментам. Александр Костюкевич:

Раньше бралась средняя заработная плата по последнему месту работы, если должник не работает, либо не предоставляет документы по заработной плате, либо с момента увольнения прошло больше 3 месяцев.