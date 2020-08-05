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«Белавиа» с 5 августа возобновляет полёты в Вильнюс

05 августа 2020 06:57
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Новости Беларуси. Постепенно в мире восстанавливается авиасообщение. Так, «Белавиа» с 5 августа вновь начнет выполнять рейсы в Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» с 5 августа возобновляет полёты в Вильнюс-1

Летать самолеты из Минска в литовскую столицу будут четыре раза в неделю – в среду, четверг, пятницу и воскресенье. Время в пути составит 35 минут. При этом отмечается, что въезд на территорию соседнего государства разрешен пока лишь гражданам Литвы и ЕС, пассажирам с видом на жительство. 

«Белавиа» с 5 августа возобновляет полёты в Вильнюс-4

Напомним, также были возобновлены полеты из Минска в Варшаву. Рейсы по этому маршруту тоже выполняются четыре раза в неделю. 

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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