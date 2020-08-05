«Белавиа» с 5 августа возобновляет полёты в Вильнюс

Новости Беларуси. Постепенно в мире восстанавливается авиасообщение. Так, «Белавиа» с 5 августа вновь начнет выполнять рейсы в Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летать самолеты из Минска в литовскую столицу будут четыре раза в неделю – в среду, четверг, пятницу и воскресенье. Время в пути составит 35 минут. При этом отмечается, что въезд на территорию соседнего государства разрешен пока лишь гражданам Литвы и ЕС, пассажирам с видом на жительство.