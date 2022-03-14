«В ожогах случайных людей нет». Почему? Рассказывает врач-хирург Алексей Часнойть

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Вы закончили в 2008 году Гродненский медицинский университет, специальность – лечебное дело. Как вообще возникла комбустиология в вашем сознании? Почему вдруг такое направление?

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Начнем издалека. С детства все равно я видел себя врачом-хирургом. Конечно, я в полной мере не представлял, что это будет и как оно выглядит. Учась в медицинском университете, на шестом курсе каждый будущий специалист проходит субординатуру. Уже там есть подразделения, то ли это будет терапия, хирургия, акушерство, анестезиология либо реаниматология. Тогда я шестой курс полностью провел в хирургии и после окончания был распределен врачом-хирургом. В принципе, мне никогда не хотелось быть просто рядовым врачом и работать в больнице. Я хотел связать свою жизнь с научной деятельностью, с каким-то развитием, поэтому сразу же после окончания университета поступил в Белорусскую медицинскую академию последипломного образования, где тружусь по сегодняшний день и являюсь деканом факультета хирургического. Поступил на кафедру неотложной хирургии к выдающемуся хирургу, профессору, доктору медицинских наук Заваде Николаю Васильевичу. Он стал моим научным учителем, с ним мы успешно за три года окончили аспирантуру, и я защитил кандидатскую диссертацию. И уже после этого стал выбор, в какую сферу хирургии, потому что их огромное количество, я бы хотел сузиться. И как раз таки мой научный руководитель посоветовал мне и предложил выбрать ожоги. Знаете, я не прогадал, к своему счастью. Как говорят наши старые, мудрые комбустиологи, в ожогах случайных людей нет. Конечно, туда попадают разными путями, в том числе и случайно люди приходят, но остаются до конца верными своей специальности и связывают на всю жизнь только немногие. Юлия Артюх:

Почему?

Алексей Часнойть:

Потому что это очень тяжелая специальность, причем тяжелая и с физической, и с моральной точки зрения, требующая от хирурга полной отдачи и посвящения себя пациенту. Потому что мы заботимся не в общем понимании о пациенте, а конкретно о каждом сантиметре его кожи. Это не в классическом понимании хирургия, когда ты удалил аппендицит, зашил красиво – и человек поправляется. Юлия Артюх:

Но и связи с пациентом такой не поддерживается, реабилитация не требуется.