«В Беларуси таких больше нет». Хирург Часнойть об уникальном аппарате

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

После операционной есть период восстановительный, реабилитационный, и еще есть эстетические моменты. На каком уровне наша медицина находится в этом аспекте?

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Как и любая хирургия, любая область медицины, сейчас основной показатель – это качество оказания медицинской помощи. И одним из аспектов как раз таки является не только само лечение, но и эстетический результат, который получается в том или ином случае при любом лечении. Поэтому одна из новинок, которой располагает наш Республиканский ожоговый центр, – этот современный CO 2 -лазер, с которым мы в ближайшем будущем (на днях) начнем лечить последствия ожогов, то есть наших пациентов с патологическими рубцами, с послеожоговыми поверхностями, которые не совсем красиво зажили, которые требуют аппаратного восстановления. Когда хирургия себя исчерпала, тогда как раз таки вступает момент, когда мы можем применять такого рода современное оборудование. Это уникальный аппарат, которого в РБ больше нет ни у кого. Юлия Артюх:

Он в единственном экземпляре?

Алексей Часнойть:

Да, в единственном. У нас как раз таки. Мы давно о нем мечтали, потому что каждый крупный ожоговый центр в мире обладает подобного рода аппаратурой. Юлия Артюх:

Сколько в среднем занимает процесс восстановления, реабилитации пациента?

Алексей Часнойть:

Это сложно говорить. Когда большие ожоговые поверхности, конечно же, восстановление длительное. Во-первых, после каждой операции нужно восстановиться, чтобы приступить к следующей операции. Это и должны зажить и донорские участки, откуда мы уже повторно должны взять кожу, то есть это процесс полутора или двух недель, чтобы следующую выполнить операцию. А когда уже весь хирургический комплекс мероприятий выполнен, конечно же, наступает момент, когда пациенты должны выписываться домой. И тогда уже начинается терапевтическая реабилитация (физиопроцедура, применение каких-то и лекарственных средств, и местной терапии в виде кремов, специальных мазей противорубцовых, силиконовых пластин). И через определенное время наступает момент, в котором мы можем прибегнуть к аппаратным методикам. Но весь этот период, в зависимости от сложности случая, от площади ожоговой поверхности, от глубины, может занимать у кого-то от нескольких месяцев до нескольких лет, а некоторые могут и пожизненно заниматься улучшением своей эстетической составляющей впоследствии ожогов. Юлия Артюх:

Сейчас мы находимся на базе больницы скорой медицинской помощи. Республиканский ожоговый центр располагается именно здесь. А какие перспективы на будущее?