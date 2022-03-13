Знакомьтесь, это Лида. Как выглядит самый старый отечественный комбайн в Могилёвской области?

Новости Беларуси. У Могилевской области большие планы на урожай. Аграрии уже сейчас делают все, чтобы каравай заметно потяжелел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Механизаторы ремонтируют технику, а первые белорусские аргонавты обещают показать на полях чудеса, используя технологии точного земледелия. Железные руки механизаторов собраны в мощный кулак и только ждут старта.

Знакомьтесь, это бабушка Лида. Так ласково работники дрибинского сельхозпредприятия называют самый старый белорусский комбайн в Могилевской области. Лиде – 21 год, и по меркам техники она – солидный пенсионер. Все это время машина была в одних руках. Бессменный пилот белорусского агрокорабля, который заботился о технике, как о родной, Михаил Шабунев.

Михаил Шабунев, бывший механизатор сельхозпредприятия «Трилесино-агро»:

Мне было 38 лет, когда я гнал ее из Лиды. Думал, еще один скатаю. Не получилось, на одном отработал.

Хозяин железного ветерана еще осенью ушел на заслуженный отдых. Наконец-то появилось время для рыбалки и других приятных забот. Но работа не отпускает. Бывает, выйдет мужчина в магазин, а ноги его ведут на мехдвор: с коллегами пообщаться, Лиду проведать. Глядя на свою боевую подругу, есть что вспомнить. За два десятка лет дрибинский механизатор умудрился на этом комбайне собрать больше 25 тысяч тонн зерна. Такими цифрами могут похвастаться современные энергонасыщенные машины, для техники со стажем – статистика удивительная.

Петр Малинин, директор сельхозпредприятия «Трилесино-агро»:

Этот человек, если дождь капнул, то он не пойдет домой. Он знает, что у него надо где-то подрегулировать, где-то что-то заменить. Он ждет сегодня непогоды, чтобы перестроиться, перегруппироваться. А другие хотят отдохнуть. Пока другие отдохнули, он доделал и дальше стал жать. А те станут в тот момент, когда надо, когда самый хлеб пойдет. А у него не было такого, что во время уборки когда-то комбайн остановился. Сейчас Лида на приколе, законсервированный комбайн ждет своего часа. Все работает, даже аккумуляторы стоят еще родные.

Петр Малинин:

Вы приезжайте на 22-й сезон (на начало уборки), эта Лида будет вместе с ним жать. И 1000 тонн еще нажмем в этом году.

Михалыч с Лидой уже фактически стали легендами Дрибинского района. Такие реальные примеры подталкивают молодых механизаторов побить старые рекорды и установить свои. Время полевого азарта еще впереди, но, чтобы техника не подвела в самый хлебный час, потрудиться нужно сегодня. Весенние хлопоты сполна окупятся весной, уверен самый молодой механизатор предприятия Николай. Над своим трактором он уже корпит вторую неделю, черед два дня, говорит, машина будет на ходу.