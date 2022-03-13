Не хватает 3 тысячи человек. Удастся ли восполнить дефицит механизаторов перед началом посевной?
Новости Беларуси. У Могилевской области большие планы на урожай. Аграрии уже сейчас делают все, чтобы каравай заметно потяжелел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Механизаторы ремонтируют технику, а первые белорусские аргонавты обещают показать на полях чудеса, используя технологии точного земледелия. Железные руки механизаторов собраны в мощный кулак и только ждут старта.
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Железные руки механизаторов собраны в мощный кулак и к работе готовы. Первыми на дрибинские поля выйдут легкие машины, чтобы подкормить озимые минеральными удобрениями. К этому времени эликсира урожайности удалось накопить больше половины от необходимого количества.
Петр Малинин, директор сельхозпредприятия «Трилесино-агро»:
Будем делать ставку на зерно. Если будет зерно, больше получит животноводство кормов в виде концентратов – будет больше молока. То есть все зависит сегодня от урожая.
Для проведения полевых работ стране нужны 35 тысяч механизаторов. 3 тысячи человек не хватает, но они придут на помощь с промышленных предприятий, агроколледжей, учебных центров и вузов. Засевать белорусские поля по новой технологии отправятся и студенты горецкой сельхозакадемии.
Современные гаджеты и девайсы в руках аграриев помогают существенно экономить и снизить стоимость конечного продукта, объясняет студент 4 курса. Вот наглядный пример, как автопилот способен традиционный путь механизатора превратить в оцифрованный маршрут, где ни одно зернышко не будет потрачено зря.
За счет применения автопилота мы уменьшили ширину разворотной полосы, сократили время разворота и повысили производительность посевного агрегата.
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