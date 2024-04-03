В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время?

Обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика – приоритеты Беларуси остаются неизменными. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании сессии восьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня кадровые вопросы. В Овальном зале выбрали руководителей постоянных комиссий. Именно они в ближайшие пять лет будут работать над правовой базой во всех сферах жизни страны. С какими инициативами приступают к работе депутаты? Подробности у Дарьи Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Новый состав депутатского корпуса на местах. На повестке дня первой сессии нижней палаты парламента кадровые вопросы. В Овальном зале выбрали тех, кто будет возглавлять 14 постоянных комиссий Палаты представителей. Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга. В рамках межведомственной группы под руководством опытного медика и управленца Валерия Малашко парламентарии будут работать в том числе над подготовкой Кодекса о здравоохранении.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это абсолютно новый документ, который впитает в себя все нормативные акты, устранит противоречия. Что касается законодательных приоритетов на ближайшие пять лет в системе здравоохранения, то это вопросы доступности и качества оказания медпомощи, ведь вчера Президент произнес очень важную формулу – формулу народного здравоохранения. На мой взгляд, это тот ориентир, по которому мы должны идти. Это не только поручение министру, но и новому депутатскому корпусу, в том числе комиссии, которая будет заниматься таким важным вопросом.

Продолжат работу белорусские парламентарии и на международной арене. Задачи стоят амбициозные. Время геополитической турбулентности не завершается, поэтому будет продолжена борьба за свое независимое государство. Депутаты Палаты представителей выбрали руководителей постоянных комиссий.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы фактически уже вступили в клуб Шанхайской организации сотрудничества. Здесь наша инициатива заключается в создании парламентского измерения ШОС. Пока вот этого измерения нет в ШОС, оно уже прорисовывается в БРИКС, но мы и в БРИКС планируем вступать, поэтому, думаю, вот это сопряжение парламентской дипломатии белорусской по созданию измерения парламентариев в ШОС и развития в БРИКС – очень своевременная, актуальная и важная задача.

Обязательно сохранится и практика общественного обсуждения законодательных актов: о том, что законы должны быть простыми и понятными, а еще актуальными и гибкими, не раз говорил Президент. А значит, одна из важнейших задач наших нормотворцев – слушать и слышать белорусов.