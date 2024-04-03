Прямой эфир

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время?

03 апреля 2024 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика – приоритеты Беларуси остаются неизменными. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании сессии восьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня кадровые вопросы. В Овальном зале выбрали руководителей постоянных комиссий. Именно они в ближайшие пять лет будут работать над правовой базой во всех сферах жизни страны.

С какими инициативами приступают к работе депутаты? Подробности у Дарьи Седун.

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время? -1

Дарья Седун, корреспондент:
Новый состав депутатского корпуса на местах. На повестке дня первой сессии нижней палаты парламента кадровые вопросы. В Овальном зале выбрали тех, кто будет возглавлять 14 постоянных комиссий Палаты представителей.

Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга.

В рамках межведомственной группы под руководством опытного медика и управленца Валерия Малашко парламентарии будут работать в том числе над подготовкой Кодекса о здравоохранении.

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время? -4

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это абсолютно новый документ, который впитает в себя все нормативные акты, устранит противоречия. Что касается законодательных приоритетов на ближайшие пять лет в системе здравоохранения, то это вопросы доступности и качества оказания медпомощи, ведь вчера Президент произнес очень важную формулу формулу народного здравоохранения. На мой взгляд, это тот ориентир, по которому мы должны идти. Это не только поручение министру, но и новому депутатскому корпусу, в том числе комиссии, которая будет заниматься таким важным вопросом.

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время? -7

Продолжат работу белорусские парламентарии и на международной арене. Задачи стоят амбициозные. Время геополитической турбулентности не завершается, поэтому будет продолжена борьба за свое независимое государство.

Депутаты Палаты представителей выбрали руководителей постоянных комиссий.

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время? -10

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы фактически уже вступили в клуб Шанхайской организации сотрудничества. Здесь наша инициатива заключается в создании парламентского измерения ШОС. Пока вот этого измерения нет в ШОС, оно уже прорисовывается в БРИКС, но мы и в БРИКС планируем вступать, поэтому, думаю, вот это сопряжение парламентской дипломатии белорусской по созданию измерения парламентариев в ШОС и развития в БРИКС – очень своевременная, актуальная и важная задача.

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время? -13

Обязательно сохранится и практика общественного обсуждения законодательных актов: о том, что законы должны быть простыми и понятными, а еще актуальными и гибкими, не раз говорил Президент. А значит, одна из важнейших задач наших нормотворцев – слушать и слышать белорусов.

В Овальном зале выбрали глав постоянных комиссий. Над какими проектами будут работать в ближайшее время? -16

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нужно внимательно посмотреть на Кодекс об административных правонарушениях. Он был принят в седьмом созыве, но мы знаем, что есть такое понятие, как практика применения. И с учетом этой практики мы посмотрим на него более внимательно, возможно, он потребует каких-то корректировок и изменений.

Первое заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится уже в конце этой недели – 5 апреля. Парламентарии завершат процесс формирования постоянных комиссий и приступят к законотворчеству.

# Палата представителей # общество # Дарья Седун # Марина Ленчевская # Сергей Рачков # Валерий Малашко

Другие новости рубрики

Все новости
«Никто же вам в рот это не пихает». Никита Рачиловский высказал мнение о фастфуде
03 апреля 2024 17:27

«Никто же вам в рот это не пихает». Никита Рачиловский высказал мнение о фастфуде

Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга
03 апреля 2024 17:10

Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга

Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?
03 апреля 2024 17:05

Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?