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Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?

03 апреля 2024 17:05
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Курская битва, форсирование Днепра, операции «Багратион» и Восточно-Прусская, штурм Кенигсберга. Герой Советского Союза Иван Ильич Людников участвовал в важнейших сражениях Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и по освобождению Беларуси. В 1944-м году войска под его командованием окружили и разгромили витебскую группировку врага. Результатом этой сложнейшей операции стало освобождение почти 450 населенных пунктов. В том числе Витебска и Орши. Выдающегося начальника помнят спустя годы. В северной столице нашей страны его именем назван проспект и 5-я гимназия.

Рубрика «Чтобы помнили».

Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?-1

Александра Ходюкова:
Проспект Генерала Людникова – одна из главных транспортных магистралей в Октябрьском районе Витебска. Здесь расположены предприятия, объекты образования, медицины и спорта. Современный вид проспект приобрел после открытия Юбилейного моста через реку Витьба в 1973-м. А спустя три года был назван именем генерала-полковника Ивана Ильича Людникова, командующего 39-й армией, участника освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков.

Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?-4

Родился Иван Людников 26 сентября 1902 года в поселке Кривая Коса Донецкой области в семье рабочего. В детские годы вместе с отцом работал на шахте. А в 15-летнем возрасте поступил добровольцем в Юзовский отряд Красной армии. После Гражданской войны в России окончил Одесское пехотное училище и Военную академию имени Фрунзе.

Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?-7

Великую Отечественную войну Иван Ильич встретил на Юго-Западном фронте, участвовал в боях за Киев, Сталинградской и Курской битвах. За успешное руководство форсированием Днепра был удостоен звания Герой Советского Союза. В мае 1944-го Людникова назначили командующим войсками 39-й армии в составе 3-го Белорусского фронта. Первым важным заданием стала подготовка операции по разгрому витебской группировки противника.

Подробности смотрите в нашем сюжете.

# Великая Отечественная война # общество # Александра Ходюкова # Иван Людников

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