Легендарный военачальник и освободитель Витебска! Что ещё известно о Герое СССР Иване Людникове?

Курская битва, форсирование Днепра, операции «Багратион» и Восточно-Прусская, штурм Кенигсберга. Герой Советского Союза Иван Ильич Людников участвовал в важнейших сражениях Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и по освобождению Беларуси. В 1944-м году войска под его командованием окружили и разгромили витебскую группировку врага. Результатом этой сложнейшей операции стало освобождение почти 450 населенных пунктов. В том числе Витебска и Орши. Выдающегося начальника помнят спустя годы. В северной столице нашей страны его именем назван проспект и 5-я гимназия. Рубрика «Чтобы помнили».

Александра Ходюкова:

Проспект Генерала Людникова – одна из главных транспортных магистралей в Октябрьском районе Витебска. Здесь расположены предприятия, объекты образования, медицины и спорта. Современный вид проспект приобрел после открытия Юбилейного моста через реку Витьба в 1973-м. А спустя три года был назван именем генерала-полковника Ивана Ильича Людникова, командующего 39-й армией, участника освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков.

Родился Иван Людников 26 сентября 1902 года в поселке Кривая Коса Донецкой области в семье рабочего. В детские годы вместе с отцом работал на шахте. А в 15-летнем возрасте поступил добровольцем в Юзовский отряд Красной армии. После Гражданской войны в России окончил Одесское пехотное училище и Военную академию имени Фрунзе.