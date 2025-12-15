ПВО РФ за ночь сбили 130 БПЛА Украины над регионами России и Каспийским морем

По сообщению Министерства обороны РФ, в ночь с 14 на 15 декабря силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Больше всего дронов было уничтожено над Астраханской областью – 38, над Брянской и Московской областями – по 25, в том числе 15 дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

Также было сбито по 8 дронов над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, 6 – над Тульской областью, 4 – над Калмыкией, по 3 – над Курской и Орловской областями, по одному – над Рязанской областью и Каспийским морем.

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