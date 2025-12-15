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Белорусская делегация находится с рабочим визитом в Индонезии

15 декабря 2025 10:41
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Минск и Джакарта расширяют сотрудничество в экономической сфере. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра нашей страны Виктором Каранкевичем находится с рабочим визитом в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация находится с рабочим визитом в Индонезии-2

На встрече с министром торговли Буди Сантосо уже обсудили вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных проектов, а также совершенствования механизмов торговли. Беларусь и Индонезия намерены увеличивать товарооборот и реализовывать совместные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.

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