Белорусская делегация находится с рабочим визитом в Индонезии

Минск и Джакарта расширяют сотрудничество в экономической сфере. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра нашей страны Виктором Каранкевичем находится с рабочим визитом в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с министром торговли Буди Сантосо уже обсудили вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных проектов, а также совершенствования механизмов торговли. Беларусь и Индонезия намерены увеличивать товарооборот и реализовывать совместные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.