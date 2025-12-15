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Лукашенко: Беларусь выполняет все договорённости перед Ираном

15 декабря 2025 10:42
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Свято выполнять обещанное – принцип, которого придерживаются белорусы в договоренностях с другими странами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь выполняет все договорённости перед Ираном-2

Аббас Аракчи находится с визитом в белорусской столице, и то, что это происходит в непростое для Тегерана время, официальный Минск расценивает как сигнал, что наша страна одна из близких и дружественных для Ирана. 

Президент Беларуси отметил, что между государствами нет проблем в политико-дипломатических отношениях. Александр Лукашенко с официальными визитами в Иране был трижды. Основа взаимоотношений – экономика. Здесь есть над чем поработать, в том числе и в рамках дорожной карты всестороннего сотрудничества на 2023-2026 годы.

Лукашенко: Беларусь выполняет все договорённости перед Ираном-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я вспоминаю свои визиты в Иран при прежних президентах, вспоминаю наши переговоры здесь. И я не обнаружил, чтобы мы, со стороны Беларуси, не выполнили хоть один из пунктов наших договоренностей. И это наша принципиальная позиция. Мы всегда ее придерживаемся в договоренностях с другими странами – свято выполнять то, что пообещали. Еще раз хочу подчеркнуть, господин министр, что для нас приоритет приоритетов – это экономика.

Поэтому я предлагаю не только поговорить сегодня о торгово-экономических отношениях с такой огромной страной, которой является Иран и где мы можем многое сделать для Ирана. У нас есть определенные возможности и интерес, но также, может быть, и определить некоторые направления той дорожной карты, того плана, который будет определен на ближайшую перспективу. Ну и, естественно, мои самые добрые поздравления и пожелания верховному лидеру Ирана и Президенту Ирана.

Лукашенко: Беларусь выполняет все договорённости перед Ираном-6

Стороны демонстрируют взаимный интерес. Беларусь поставляет в Иран в основном лесоматериалы и калийные удобрения, а импортирует наша страна плодоовощную и промышленную продукцию.

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