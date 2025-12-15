Лукашенко: Беларусь выполняет все договорённости перед Ираном

Свято выполнять обещанное – принцип, которого придерживаются белорусы в договоренностях с другими странами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аббас Аракчи находится с визитом в белорусской столице, и то, что это происходит в непростое для Тегерана время, официальный Минск расценивает как сигнал, что наша страна одна из близких и дружественных для Ирана.

Президент Беларуси отметил, что между государствами нет проблем в политико-дипломатических отношениях. Александр Лукашенко с официальными визитами в Иране был трижды. Основа взаимоотношений – экономика. Здесь есть над чем поработать, в том числе и в рамках дорожной карты всестороннего сотрудничества на 2023-2026 годы.