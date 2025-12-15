Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что западные политики мешают Зеленскому заключить мир, играя на его самолюбии и стремлении к признанию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, президент Украины сохраняет власть и безопасность лишь пока продолжается конфликт, а завершение войны грозит ему опасностями и внутренним давлением радикальных националистов.

Прозоров отмечает, что Зеленский владеет секретами западных структур, что делает его «неудобным свидетелем». Даже гарантии Трампа он считает недостаточными, предпочитая опору на европейских союзников.

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