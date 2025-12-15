ЦИК установила итоги выборов делегатов ВНС от ФПБ вместо выбывших

Считаные дни остаются до главного политического события года в стране. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 18-19 декабря. Делегатам предстоит определить, по какому пути пойдет наше государство в ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК установила итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от Федерации профсоюзов Беларуси вместо выбывших, а также зарегистрировала двух новых делегатов. На 11-м внеочередном съезде ФПБ, который состоялся 12 декабря в Минске, председатель правления Нацбанка Роман Головченко и глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой избраны делегатами ВНС от федерации профсоюзов вместо выбывших. Как отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, голосование проводилось открыто, подсчет голосов осуществляла счетная комиссия съезда Федерации профсоюзов. Выборы делегатов ВНС прошли в соответствии с Избирательным кодексом и уставом.