Благотворительный забег прошёл в Национальной библиотеке

«Яркая вертикаль» – ежегодный благотворительный забег под таким названием состоялся в Минске. Он собрал около 500 любителей активного образа жизни и тех, кто готов совместить личные спортивные достижения и помощь нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменам предстояло серьезное испытание – необходимо было преодолеть 23 этажа и 591 ступеньку. Финишная точка находилась на крыше Национальной библиотеки Беларуси. Помимо проверки собственных сил и выносливости, для каждого участника забег стал возможностью внести свой вклад в благотворительность.

Анастасия Соболева, участница благотворительного забега «Яркая вертикаль»:

Настроение такое же, как и забег, яркое, как вертикаль. Уже второй год. В том году впервые попробовала. Сегодня мой второй такой «дебют». Здорово! Атмосфера, люди. У каждого свой километр, который пробегаем. Сколько километров пробегаю, столько километров жертвую детям.

Владимир Кулинкович, участник благотворительного забега «Яркая вертикаль»:

Я, в принципе, люблю бег. Здесь еще и благотворительный забег. Поэтому двойное удовольствие.