В Австралии обсуждают безопасность еврейской общины

В Австралии большой резонанс вокруг трагедии на пляже Бонди в Сиднее. Местные газеты вышли с жесткими заголовками, выражая шок и возмущение после того, как двое вооруженных нападавших открыли огонь на еврейском празднике, лишив жизни 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция сообщила, что стрелками оказались отец и сын. 50-летний мужчина был ликвидирован на месте, увеличив число погибших до 16. Его 24‑летний сын находится в критическом состоянии в больнице. Власти квалифицируют произошедшее как целенаправленную антисемитскую атаку.