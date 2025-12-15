В Австралии обсуждают безопасность еврейской общины
В Австралии большой резонанс вокруг трагедии на пляже Бонди в Сиднее. Местные газеты вышли с жесткими заголовками, выражая шок и возмущение после того, как двое вооруженных нападавших открыли огонь на еврейском празднике, лишив жизни 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полиция сообщила, что стрелками оказались отец и сын. 50-летний мужчина был ликвидирован на месте, увеличив число погибших до 16. Его 24‑летний сын находится в критическом состоянии в больнице. Власти квалифицируют произошедшее как целенаправленную антисемитскую атаку.
В больницах остаются около 40 пострадавших, среди них двое полицейских – их состояние серьезное, но стабильное. По данным правоохранителей, на праздновании Хануки в небольшом парке у пляжа находилось около тысячи человек.