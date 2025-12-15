Китайский Харбин создаёт новые снежные и ледовые зоны

Харбин, город на северо-востоке Китая, создает новые туристические площадки. Среди них «Мир льда и снега» и международная выставка снежных скульптур. Красота сезонных художественных композиций привлекает многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство парка «Мир льда и снега Харбина» уже ведется. В этом году его общая площадь увеличена до 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Общий объем льда и снега, используемого для его создания, превысит 400 тысяч кубических метров.

А на международной выставке снежных скульптур ведется работа над знаменитым гигантским снеговиком. Этой зимой он будет создан из примерно 5 тысяч кубических метров снега, а его высота составит почти 24 метра.

Чжан Пэн, мастер снежных скульптур: Так как снежные скульптуры формируются за один цикл, после придания формы их сложно исправлять. Основная сложность в создании гигантского снеговика заключается в поддержании общей пропорциональной точности. Из-за огромного размера мастерам приходится постоянно контролировать его пропорции во время резки.

38-я международная выставка снежных скульптур в Харбине планирует занять площадь 1,5 миллиона квадратных метров и представит более 260 художественных и конкурсных снежных скульптур. Чтобы обеспечить посетителям полное погружение и обзор на 360 градусов, парк модернизировал дизайн своих снежных скульптур.

Фань Цзинжуй, заместитель начальника отдела управления инженерными работами:

В отличие от традиционных снежных скульптур, которые можно рассмотреть только с одного ракурса, мы создаем объемные скульптуры, которыми можно любоваться со всех сторон. У каждой скульптуры есть 3D-модель, что гарантирует точное соответствие конечной работы цифровому проекту. Создание таких 3D-моделей позволяет нам лучше рассчитать их структурную устойчивость, продлить срок их существования и обеспечить большую стабильность и безопасность.

В настоящее время в парке завершено около 20 % снежных скульптур. Ожидается, что все работы будут закончены в течение следующих нескольких недель.