«Никто же вам в рот это не пихает». Никита Рачиловский высказал мнение о фастфуде

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Отношение к фастфуду в разных странах своеобразное, и мы должны конкретизировать, иначе мы все это обобщим, будем накладывать клише и ни к чему хорошему не приведем. Нам нужно конкретизировать, о чем мы говорим.

Конечно, фастфуд – это быстро, недорого, сытно, вкусно. Человеку это привлекательно, ему это нравится. А то, что из-за фастфуда можно получить лишние килограммы, проблемы со здоровьем… Так никто же вам в рот это не пихает. Ешь ограниченно, умеренно. Плюс еще зависит от человека. Если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, будут осложнения, у кого-то не будет осложнений.