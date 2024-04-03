Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга

Именно они в ближайшие пять лет будут работать над правовой базой во всех сферах жизни нашей страны: начиная от экономики и национальной безопасности, заканчивая культурой и молодежной политикой. Кстати, многие имена белорусам хорошо знакомы. Так, комиссию по труду и социальным вопросам возглавила Ирина Костевич – экс-министр профильного ведомства. Уже сегодня у нее на руках несколько новых парламентских инициатив.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня проблема дисбаланса спроса и предложения. Есть проблемы и у человека, и у нанимателей. И по каждой из этих категорий для нанимателя расширяется форма взаимодействия со службой занятости, с человеком. Главное, это возможность как для человека, так и для нанимателя через информационные технологии, через цифру, оперативно, в сжатые сроки найти друг друга, проговорить все требования как со стороны соискателя, так и нанимателя. И, конечно же, нанимателю найти работника, а человеку найти работу.