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Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга

03 апреля 2024 17:10
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Обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика – приоритеты Беларуси остаются неизменными. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании сессии восьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня кадровые вопросы. В Овальном зале выбрали руководителей постоянных комиссий. 

Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга-1

Именно они в ближайшие пять лет будут работать над правовой базой во всех сферах жизни нашей страны: начиная от экономики и национальной безопасности, заканчивая культурой и молодежной политикой. Кстати, многие имена белорусам хорошо знакомы. Так, комиссию по труду и социальным вопросам возглавила Ирина Костевич – экс-министр профильного ведомства. Уже сегодня у нее на руках несколько новых парламентских инициатив.

Костевич: главное – возможность как для человека, так и для нанимателя в сжатые сроки найти друг друга-4

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня проблема дисбаланса спроса и предложения. Есть проблемы и у человека, и у нанимателей. И по каждой из этих категорий для нанимателя расширяется форма взаимодействия со службой занятости, с человеком. Главное, это возможность как для человека, так и для нанимателя через информационные технологии, через цифру, оперативно, в сжатые сроки найти друг друга, проговорить все требования как со стороны соискателя, так и нанимателя. И, конечно же, нанимателю найти работника, а человеку найти работу.

Депутаты Палаты представителей выбрали руководителей постоянных комиссий.

# Палата представителей # общество # Ирина Костевич # Дарья Седун

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