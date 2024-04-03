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Депутаты Палаты представителей выбрали руководителей постоянных комиссий

03 апреля 2024 14:00
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Обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика – приоритеты правовой политики остаются неизменными. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании сессии восьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей выбрали руководителей постоянных комиссий-1

В повестке дня – кадровые вопросы. В Овальном зале выбрали руководителей постоянных комиссий. Именно они в ближайшие пять лет будут работать над правовой базой во всех сферах жизни Беларуси, начиная от экономики и национальной безопасности, заканчивая культурой и молодежной политикой. К слову, уже сегодня, 3 апреля, у некоторых председателей комиссий на руках новые парламентские инициативы.

Депутаты Палаты представителей выбрали руководителей постоянных комиссий-4

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня на площадке Палаты представителей два проекта закона – это закон о занятости и проект закона о ветеранах. Если мы говорим о проекте закона о ветеранах, здесь такие ключевые нормы – это усиление гарантий, льгот для участников боевых действий в Афганистане. Они как раз подошли к такому пенсионному возрасту, есть потребность у них со стороны усиления медицинского обслуживания, поэтому здесь активно продвигаем эти нормы. Усиливаем требования к статусу ветерана труда. Но если увеличиваем такие стажевые требования к ветерану труда, то должен быть бонус через увеличение пенсии за длительный трудовой стаж.

Заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится уже в конце этой недели – 5 апреля. Парламентарии завершат процесс формирования постоянных комиссий и приступят к законотворчеству.

# Палата представителей # общество # Ирина Костевич

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