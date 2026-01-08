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В Октябрьском районе Минска открыли новую школу

08 января 2026 11:09
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В Октябрьском районе Минска сегодня, 8 января, открыли новую школу под номером 228. Пока двери распахнулись для учеников младших классов. Но уже в сентябре школа заработает на полную мощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Октябрьском районе Минска открыли новую школу-2

В современном здании оборудовано четыре компьютерных класса, лингафонные кабинеты, лаборатории для изучения физики, химии и биологии. Спортивный комплекс включает тренажерный зал и уличные площадки с беговой дорожкой. А актовый зал оснащен мультимедийной панелью и системой для видеоконференций. 

В Октябрьском районе Минска открыли новую школу-4

Елена Коротченя, директор средней школы №228 Минска:
Открыт шикарный кабинет обслуживающего труда. Инвестор закупил 100 % оборудования, швейные машинки. В нашей школе есть бассейн, который соединяется с главным зданием, красивым, с таким светлым коридором рекреации, галереей. В бассейне размещаются две чаши для ребят младшего школьного возраста и для ребят старшего возраста.

В Октябрьском районе Минска открыли новую школу-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Очень серьезные планы по обновлению учреждений образования – и дошкольных, и общего среднего образования – в части проведения текущих ремонтов. Средства, которые выделяются уже на протяжении третьего года, превышают предыдущие показатели в полтора-два раза по количеству средств, которые выделяются именно на содержание и текущий ремонт учреждений образования.

Школа сможет принять более тысячи учеников. В учреждении образования намерены развивать инженерный профиль.

В «Минск-Мире» завершается строительство детской поликлиники.

# Артем Цуран # Образование # Образование в Беларуси # Школы Беларуси

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