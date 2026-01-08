В Октябрьском районе Минска открыли новую школу

В Октябрьском районе Минска сегодня, 8 января, открыли новую школу под номером 228. Пока двери распахнулись для учеников младших классов. Но уже в сентябре школа заработает на полную мощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современном здании оборудовано четыре компьютерных класса, лингафонные кабинеты, лаборатории для изучения физики, химии и биологии. Спортивный комплекс включает тренажерный зал и уличные площадки с беговой дорожкой. А актовый зал оснащен мультимедийной панелью и системой для видеоконференций.

Елена Коротченя, директор средней школы №228 Минска:

Открыт шикарный кабинет обслуживающего труда. Инвестор закупил 100 % оборудования, швейные машинки. В нашей школе есть бассейн, который соединяется с главным зданием, красивым, с таким светлым коридором рекреации, галереей. В бассейне размещаются две чаши для ребят младшего школьного возраста и для ребят старшего возраста.