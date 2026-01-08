АПК, промышленность, кадровый потенциал. В Минске прошло заседание рабочей группы по Витебской области

От кадровой политики и развития АПК до повышения эффективности промышленных предприятий. Рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию Витебской области выработала предложения, которые направят на рассмотрение Президенту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние правки внесли 8 января на очередном заседании. Напомним, в конце октября с участием главы государства состоялось масштабное совещание по развитию Витебской области. Разговор был беспрецедентным по масштабу и глубине. Задачи поставлены всей вертикали власти. Одна из них касалась создания рабочей группы под руководством председателей обеих палат парламента с тем, чтобы помочь выявить те резервы, которые остались незамеченными и выработать системные решения для исправления ситуации в регионе.