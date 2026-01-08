АПК, промышленность, кадровый потенциал. В Минске прошло заседание рабочей группы по Витебской области

От кадровой политики и развития АПК до повышения эффективности промышленных предприятий. Рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию Витебской области выработала предложения, которые направят на рассмотрение Президенту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние правки внесли 8 января на очередном заседании. Напомним, в конце октября с участием главы государства состоялось масштабное совещание по развитию Витебской области. Разговор был беспрецедентным по масштабу и глубине. Задачи поставлены всей вертикали власти. Одна из них касалась создания рабочей группы под руководством председателей обеих палат парламента с тем, чтобы помочь выявить те резервы, которые остались незамеченными и выработать системные решения для исправления ситуации в регионе.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Во-первых, речь идет о том, чтобы закрепить кадры на предприятиях Витебской области, а также вертикали Витебского облисполкома, обеспечить эффективное использование сельскохозяйственных земель, не допускать сегодня исключения из севооборота определенное количество тех земель, которые должны быть использованы. Обеспечить высокую сохранность молодняка крупнорогатого скота, прирастать сегодня продуктивным стадом Витебской области, а также идет посыл по загрузке мощностей перерабатывающих предприятий. Сегодня надо рассматривать возможности загрузки этих предприятий с учетом возможностей всей Республики Беларусь.
Почти три месяца заняла работа над документом, который состоит из 10 пунктов и затрагивает все направления социально-экономического развития региона. Все предложения были собраны и выработаны на местах. Участники рабочей группы посещали предприятия и организации Витебской области, где общались с руководителями и трудовыми коллективами.
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