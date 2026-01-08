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Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января

08 января 2026 10:38
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Белорусов предупреждают об ухудшении погодных условий. На страну надвигается циклон, который принесет обильные осадки, а также сильный ветер и морозы. На завтра, 9 января, Белгидромет объявил красный уровень опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января-2

На большей части территории пройдет сильный снег. Во многих районах ожидается метель, на дорогах – снежные заносы, на отдельных участках – гололедица. Ветер порывами до 20 метров в секунду, а ночью и до 24. 

Готовятся к непогоде во всех регионах Беларуси. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В распоряжении предприятий дорожного хозяйства необходимая техника и реагенты для борьбы с гололедом. 

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января-4

В Гомельской области предпринимаются меры по привлечению дополнительных сил, включая технику промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Об этом накануне доложил главе государства председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции по всей стране круглосуточно обеспечивают безопасность движения на дорогах. 

Лукашенко заслушал доклад Крупко о ситуации в Гомельской области на фоне снегопадов.

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января-6

Из-за сложной ситуации на дорогах, в Беларуси увеличилось количество ДТП. Только в Минской области за сутки зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий. Обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, к административной ответственности привлечены 163 пешехода, которые переходили проезжую часть в нетрезвом виде или не были обозначены световозвращающими элементами.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и метели.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются и сегодня. С самого утра в столице расчищают дороги и дворы от снега более полутора тысяч работников ЖКХ, также задействовано 113 единиц техники. На помощь службам выходят неравнодушные жители. К общему делу присоединяются активисты БРСМ и волонтеры. 

# Погода в Беларуси

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