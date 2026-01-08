«Белавиа» возобновила полётную программу в Израиль

«Белавиа» возобновила полетную программу в Израиль. Сегодня, 8 января, утром первый после длительного перерыва самолет вылетел по маршруту «Минск – Тель-Авив». Загрузка рейса составила более 87 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белавиа» возобновила полетную программу в Израиль. Сегодня, 8 января, утром первый после длительного перерыва самолет вылетел по маршруту «Минск – Тель-Авив». Загрузка рейса составила более 87 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня пассажиры регистрировались на рейс под мелодии в исполнении музыкального квартета. Кроме того, все туристы получили памятные сувениры от авиакомпании. Полетная программа в Израиль была приостановлена в 2022 году по причинам, независящим от авиакомпании. Теперь рейсы выполняются на комфортабельных самолетах «Боинг» с салоном бизнес-класса. Также предусмотрено горячее питание. Время в пути из Минска до Тель-Авива составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении – на 10 минут дольше. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
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