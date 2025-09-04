В «Минск-Мире» завершается строительство детской поликлиники

С ваннами для гидромассажа, современным оборудованием и стоматологическими установками. Строительство детской поликлиники в «Минск-Мире» завершается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждение здравоохранения готово более чем на 90 %. Основные строительно-монтажные работы уже завершены. Внутри здания проводят уборку, расставляют мебель, монтируют высокотехнологичное медицинское оборудование. В будущем современная поликлиника сможет принимать порядка 680 пациентов в смену.

Игорь Жминько, первый заместитель директора – главный инженер УП «УКС Мингорисполкома»:

Планируется ввод данного объекта в четвертом квартале 2025 года. Рядышком также возводится взрослая поликлиника, которая началась позже по строительству. На сегодня там завершены все штукатурные работы, черновые, сантехнические, электромонтажные работы завершены. Сейчас приступают к выполнению отделочных работ. На детской поликлинике трудится около 50 человек. На взрослой поликлинике трудится порядка 90 человек и будет усиливаться к моменту выполнения уже чистовых отделочных работ. До конца года мы планируем открыть и детскую и взрослую поликлинику.