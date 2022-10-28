«В одном лице – писатель, трибун, политик». Николаю Чергинцу вручили билет почётного читателя Президентской библиотеки

Новости Беларуси. Билет почетного читателя Президентской библиотеки вручили Николаю Чергинцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 октября народный писатель Беларуси отметил 85-летний юбилей, а 28 октября проводит творческий вечер. Слова благодарности за развитие белорусского литературного слова направил глава государства.

Встреча в Национальной библиотеке собрала поклонников разных возрастов, а также давних друзей. Николай Чергинец – это не только писатель, но и общественный, политический деятель. Он стоял у истоков становления белорусской государственности, 11 лет представлял интересы Беларуси в ООН. К слову, и сегодня помогает везде, где нужны опыт, мудрость и взвешенные решения. Жизненный путь народного писателя нашел отражение в многочисленных книгах. Более полусотни из них переведены на 18 языков мира.

Александр Карлюкевич, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:

Нядаўна быў падпісаны Указ Прэзідэнта аб тым, што званне народнага пісьменніка Беларусі прысвоена Мікалаю Іванавічу Чаргінцу. А па-другое, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што сучасны літаратурны працэс не магчымы без гэтага імя, чалавека.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чергинец в одном лице – писатель, трибун, политик, гражданин, патриот, друг, душевный товарищ, человечище. Вы посмотрите на его жизненный путь. Сколько ярких форумов литераторов, сколько дней белорусской письменности. И везде Николай Иванович – это не просто писатель. Это действительно патриот своей страны. Это верный сын белорусского народа.