«В одном лице – писатель, трибун, политик». Николаю Чергинцу вручили билет почётного читателя Президентской библиотеки
Новости Беларуси. Билет почетного читателя Президентской библиотеки вручили Николаю Чергинцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 октября народный писатель Беларуси отметил 85-летний юбилей, а 28 октября проводит творческий вечер. Слова благодарности за развитие белорусского литературного слова направил глава государства.
Встреча в Национальной библиотеке собрала поклонников разных возрастов, а также давних друзей. Николай Чергинец – это не только писатель, но и общественный, политический деятель. Он стоял у истоков становления белорусской государственности, 11 лет представлял интересы Беларуси в ООН. К слову, и сегодня помогает везде, где нужны опыт, мудрость и взвешенные решения. Жизненный путь народного писателя нашел отражение в многочисленных книгах. Более полусотни из них переведены на 18 языков мира.
Александр Карлюкевич, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Нядаўна быў падпісаны Указ Прэзідэнта аб тым, што званне народнага пісьменніка Беларусі прысвоена Мікалаю Іванавічу Чаргінцу. А па-другое, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што сучасны літаратурны працэс не магчымы без гэтага імя, чалавека.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чергинец в одном лице – писатель, трибун, политик, гражданин, патриот, друг, душевный товарищ, человечище. Вы посмотрите на его жизненный путь. Сколько ярких форумов литераторов, сколько дней белорусской письменности. И везде Николай Иванович – это не просто писатель. Это действительно патриот своей страны. Это верный сын белорусского народа.
Николай Чергинец является одним из самых популярных современных белорусских писателей. По его романам созданы художественные кинофильмы «Бег от смерти», «Вам – задание», «Майор Ветров».