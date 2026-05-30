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Строить будущее своими руками! Работу в студенческих отрядах обсудят в программе «Большой город»

30 мая 2026 17:18
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Студенческие отряды в Беларуси – это многолетняя традиция. Система выстроена четко и слаженно. Основной оператор этого движения – Белорусский республиканский союз молодежи. Общественное объединение берет на себя ответственность за безопасность и комфортные условия.

О возможностях, которые открываются перед молодыми людьми расскажут гости ток-шоу «Большой город» 31 мая в 10:00.

Строить будущее своими руками! Работу в студенческих отрядах обсудят в программе «Большой город»-2

Работа в студенческих отрядах позволяет хорошо провести время, обзавестись новыми знакомствами, а еще это возможность заработать свои первые деньги. Что это значит для молодых людей?

Сегодня их работа – это вклад в социально-экономическое развитие города завтра.
Студенческие отряды – это не только про работу, это и про взаимоотношения.

Строить свое будущее своими руками. Бойцы студотрядов знают, как это делать. Расскажем и вам.

Смотрите ток-шоу «Большой город» 31 мая в 10:00.

# Молодежь Беларуси # Государственная политика

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