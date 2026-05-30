Строить будущее своими руками! Работу в студенческих отрядах обсудят в программе «Большой город»

Студенческие отряды в Беларуси – это многолетняя традиция. Система выстроена четко и слаженно. Основной оператор этого движения – Белорусский республиканский союз молодежи. Общественное объединение берет на себя ответственность за безопасность и комфортные условия.
О возможностях, которые открываются перед молодыми людьми расскажут гости ток-шоу «Большой город» 31 мая в 10:00.
Работа в студенческих отрядах позволяет хорошо провести время, обзавестись новыми знакомствами, а еще это возможность заработать свои первые деньги. Что это значит для молодых людей?
– Сегодня их работа – это вклад в социально-экономическое развитие города завтра.
– Студенческие отряды – это не только про работу, это и про взаимоотношения.
Строить свое будущее своими руками. Бойцы студотрядов знают, как это делать. Расскажем и вам.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 31 мая в 10:00.