Строить будущее своими руками! Работу в студенческих отрядах обсудят в программе «Большой город»

О возможностях, которые открываются перед молодыми людьми расскажут гости ток-шоу «Большой город» 31 мая в 10:00.

Студенческие отряды в Беларуси – это многолетняя традиция. Система выстроена четко и слаженно. Основной оператор этого движения – Белорусский республиканский союз молодежи. Общественное объединение берет на себя ответственность за безопасность и комфортные условия.

Работа в студенческих отрядах позволяет хорошо провести время, обзавестись новыми знакомствами, а еще это возможность заработать свои первые деньги. Что это значит для молодых людей?

– Сегодня их работа – это вклад в социально-экономическое развитие города завтра.

– Студенческие отряды – это не только про работу, это и про взаимоотношения.

Строить свое будущее своими руками. Бойцы студотрядов знают, как это делать. Расскажем и вам.