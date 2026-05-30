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Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн

30 мая 2026 16:53
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Мировая турбулентность, сбои в цепочках поставок и растущий спрос на зерно делают продовольственную безопасность стратегическим вопросом. Сев, кормозаготовка, уборочная. Каждый этап в сельском хозяйстве следует друг за другом. А вот подготовка техники – всегда с опережением.

Хозяйства Беларуси в 2026 году планируют закупить более 600 новых комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся же зерноуборочная техника должна быть готова к 1 июля. Срок жесткий. Сейчас в разгаре – заготовка зеленых кормов. Но параллельно работают с техникой для уборки зерновых. Ремонт, проверка исправности, установка новых деталей. И не только.

На полях Брестской области будет курсировать и необычный комбайн. В чем его главное отличие – знает Кристина Протосовицкая.

Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн-2

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Настоящий эксклюзив уборочной кампании – 2026. Такой комбайн вы точно еще никогда не видели. Экипажи МЧС готовы выйти в поле.

Единственный и неповторимый – для тех, кто готов сменить профессию на горячий сезон. На уборочную в Беларуси привлекают до 2 800 комбайнеров из самых разных сфер. Среди них – ежегодно спасатели. Для водителя пожарной машины Вячеслава Бирука предстоящая уборочная станет шестой. А в статусе старшего в экипаже – первой. С сельхозтехникой его в детстве познакомил отец. И теперь – управлять многотонной машиной МЧС и комбайном приходится одинаково виртуозно.

В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов.

Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн-4

Вячеслав Бирук, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель Пружанского РОЧС:
Габариты, высота. И плюс еще 7 метров жатки. Ответственность, не скажу, что выше. И там ответственно, и здесь ответственно. Все вращается, все крутится. Это маленький завод какой-то на колесах. Помощник и помощник комбайнера, это, наверное, все-таки одно звено.

В этом сезоне в Брестской области планируют привлечь к уборочной около 340 сторонних специалистов. Каждый 9 – спасатель. Обеспеченность механизаторскими кадрами – 95 %. 

Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн-6

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
Мы не видим больших проблем, потому что наборы в этом году увеличены и в наших колледжах, которые готовят наших механизаторов. Выпуск ожидается больше 700 человек, поэтому изменения внесены в законодательство.

В части предоставления возможностей нашим молодым ребятам трудиться. В июне закончится у них производственная практика и они могут включиться в уборочную кампанию.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # Дмитрий Городецкий

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