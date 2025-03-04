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Доля белорусских лекарств в аптеках составляет около 65%, в больницах – свыше 80%

04 марта 2025 06:08
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Высокое качество, доступная цена: доля отечественных препаратов в аптечной сети составляет около 65 %, в больницах – более 80 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля белорусских лекарств в аптеках составляет около 65%, в больницах – свыше 80%-2

Белорусские предприятия сегодня выпускают порядка 1 800 наименований препаратов различных групп. Разница в ценах на импортные и отечественные лекарства значительная, в среднем – в три раза. В 2024 году на внутреннем рынке впервые зарегистрировано 67 новых белорусских препаратов. Что касается их экспорта, то ведется целенаправленная работа по освоению новых перспективных рынков сбыта – стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. В 2024 году состоялись первые отгрузки в Саудовскую Аравию, Сомали, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

# Медицина # Международное сотрудничество

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