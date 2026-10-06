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Новости по тегу #Святослав Кулинок

В Беларуси отмечают День архивиста
06 октября 2026 07:26

В Беларуси отмечают День архивиста

В Беларуси отмечается День архивиста – пообщались с замдиректора Национального архива
06 октября 2025 13:17

В Беларуси отмечается День архивиста – пообщались с замдиректора Национального архива

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива
09 мая 2025 19:10

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива

Выставочные площади и творческие проекты – во Дворце Республики состоялся концерт-реквием «Каждый третий»
08 апреля 2025 18:19

Выставочные площади и творческие проекты – во Дворце Республики состоялся концерт-реквием «Каждый третий»

В Национальной библиотеке Беларуси представлен новый выставочный проект «За мирное небо!»
04 марта 2025 06:33

В Национальной библиотеке Беларуси представлен новый выставочный проект «За мирное небо!»

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты
17 февраля 2025 18:52

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты

Кулинок: за последние 5 лет Нацархив опубликовал более 30 сборников документов по теме геноцида
17 февраля 2025 16:55

Кулинок: за последние 5 лет Нацархив опубликовал более 30 сборников документов по теме геноцида

Там представлены уникальные факты! В Минске презентовали завершающий том книги «Без срока давности. Беларусь»
06 февраля 2025 12:06

Там представлены уникальные факты! В Минске презентовали завершающий том книги «Без срока давности. Беларусь»

«Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере». Узнали, как фашисты готовили шпионов
03 июля 2024 14:08

«Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере». Узнали, как фашисты готовили шпионов

Отказывались от фашистской идеологии – более 4 тысяч иностранцев партизанили в Беларуси в годы войны
30 марта 2024 14:43

Отказывались от фашистской идеологии – более 4 тысяч иностранцев партизанили в Беларуси в годы войны

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?
30 марта 2024 14:14

Пускали немецкие эшелоны под откос – как испанские диверсанты обучали белорусских партизан?

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР
30 марта 2024 14:08

Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР