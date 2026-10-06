Новости по тегу #Святослав Кулинок

Архивисты не только сохраняют наследие, но и помогают следствию, ведут просветительскую работу, укрепляя связь поколений и сохраняя историческую память.
«Архивы – это не только и не столько места хранения документов, они уже стали научными центрами, культурно-просветительскими центрами».
Михаил Егоров в 1942−1943 годах воевал в Беларуси, в партизанском движении, в полку Садчикова. В Национальном архиве хранятся наградные документы, боевые характеристики.
Между прошлым и настоящим мост создают композиции, написанные в годы Великой Отечественной войны и современные произведения. Вокальные номера, художественная хореография и театрализованные постановки создают атмосферу, погружающую всех в эпоху тяжелых испытаний и героизма.
Это масштабная совместная инициатива ряда музеев нашей страны.
Почему это на самом деле важно – новая информация по делу и суды над умершими преступниками? Как увековечивают память о геноциде нашего населения и как меняются школьные программы? Что говорить детям по такой серьезной теме? Эти и другие вопросы обсудили эксперты ток-шоу «По существу».
«На сегодня в архивных учреждениях Республики Беларусь засекреченных документов нет».
«Именно архивные документы – это те неопровержимые свидетельства, свидетельства геноцида, свидетельства уничтожения населения Беларуси».
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