Угостили конфетами, а потом расстреляли – страшные воспоминания бывшей узницы Минского гетто

На этом месте позже возвели мемориал «Яма», который сегодня собрал тех, кто пришел отдать дань уважения жертвам холокоста. В их числе и Анна Гордеева.

В столице состоялся памятный митинг, посвященный трагедии в Минском гетто. 83 года назад, 2 марта 1942-го, гитлеровцы уничтожили тут около 5 тысяч евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бесчеловечность и жестокость, с которой совершали это чудовищное массовое преступление, поражает даже спустя годы. Женщины, дети и пожилые люди... Каратели не щадили никого.

Анна Гордеева, корреспондент:

Сначала угощали конфетами, а через несколько мгновений стреляли. Это о детях евреев, тела которых немцы безжалостно сбрасывали в овраг. Сейчас он мемориал с коротким названием «Яма».

Ее детство украли фашисты. Фриде Рейзман было почти шесть, когда она оказалась за колючей проволокой Минского гетто. Страх, голод, не было даже воды, приходилось есть снег – воспоминания, которые и спустя десятилетия заставляют сжиматься сердце.