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Угостили конфетами, а потом расстреляли – страшные воспоминания бывшей узницы Минского гетто

03 марта 2025 19:50
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В столице состоялся памятный митинг, посвященный трагедии в Минском гетто. 83 года назад, 2 марта 1942-го, гитлеровцы уничтожили тут около 5 тысяч евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бесчеловечность и жестокость, с которой совершали это чудовищное массовое преступление, поражает даже спустя годы. Женщины, дети и пожилые люди... Каратели не щадили никого.

На этом месте позже возвели мемориал «Яма», который сегодня собрал тех, кто пришел отдать дань уважения жертвам холокоста. В их числе и Анна Гордеева.

Угостили конфетами, а потом расстреляли – страшные воспоминания бывшей узницы Минского гетто-2

Анна Гордеева, корреспондент:
Сначала угощали конфетами, а через несколько мгновений стреляли. Это о детях евреев, тела которых немцы безжалостно сбрасывали в овраг. Сейчас он мемориал с коротким названием «Яма».

Ее детство украли фашисты. Фриде Рейзман было почти шесть, когда она оказалась за колючей проволокой Минского гетто. Страх, голод, не было даже воды, приходилось есть снег – воспоминания, которые и спустя десятилетия заставляют сжиматься сердце. 

Угостили конфетами, а потом расстреляли – страшные воспоминания бывшей узницы Минского гетто-4

Фрида Рейзман, бывшая узница Минского гетто:
Дети были очень умные. Мне было пять, шестой год. Немцы редко заходили, они не любили заходить в гетто. Откуда я следила, от страха я не помню. Но помню, как он показывал на эту синагогу что-то. В марте в 1942 году, 2 и 20-го, было два погрома. И немцы потом собрали детей оставшихся, конфетки раздавали на камеру, снимали. А потом привели сюда, здесь их расстреляли. 

Далее смотрите в видео. 

# Великая Отечественная война

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