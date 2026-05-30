Командовал танковым полком и занимался подготовкой кадров. Рассказ о Вайнрубе Матвее
В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. За именем каждого героя стоит судьба. Обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она закончилась слишком рано. Наш долг – помнить о них.
Важным элементом сохранения исторической памяти стали информационные знаки, появившиеся в год 80-летия Великой Победы на трассе Брест – Минск – граница с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На билбордах – имена наших соотечественников, удостоенных звания Героя Советского Союза.
Сегодня рассказ о Матвее Григорьевиче Вайнрубе.
Знаки повсюду. Такая она, «Навигация памяти». Маршрут, проложенный сквозь время, где точки следования и повороты истории складываются в правила национального движения. Вперед с оглядкой на великое наследие. Родина не забыла героев. Транзитом не пройдем. Остановимся вспомнить каждого.
Борисов и ныне танковая кузница страны. А тогда, в 1910 году, именно здесь родился будущий повелитель брони Матвей Григорьевич Вайнруб. Проработав на стеклозаводе, в 1929 году он уходит добровольцем в Красную армию и становится курсантом Объединенной Белорусской военной школы.
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После выпуска служба на разных должностях и постоянная учеба. Аккурат перед самой войной, в мае 1941-го, Матвей Вайнруб оканчивает военную академию РККА имени Фрунзе и распределяется в войска начальником разведывательного отдела 56-й танковой дивизии 26-го механизированного корпуса Северокавказского военного округа.
В этой дивизии он встретил войну. С июля 1941-го он командовал 204-м танковым полком, а в октябре был ранен и направлен в госпиталь. Почти год Матвей Григорьевич занимался подготовкой танковых кадров. Осенью 1942-го вернулся на фронт.
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