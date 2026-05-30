Командовал танковым полком и занимался подготовкой кадров. Рассказ о Вайнрубе Матвее

В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. За именем каждого героя стоит судьба. Обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она закончилась слишком рано. Наш долг – помнить о них. Важным элементом сохранения исторической памяти стали информационные знаки, появившиеся в год 80-летия Великой Победы на трассе Брест – Минск – граница с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На билбордах – имена наших соотечественников, удостоенных звания Героя Советского Союза. Сегодня рассказ о Матвее Григорьевиче Вайнрубе.

Знаки повсюду. Такая она, «Навигация памяти». Маршрут, проложенный сквозь время, где точки следования и повороты истории складываются в правила национального движения. Вперед с оглядкой на великое наследие. Родина не забыла героев. Транзитом не пройдем. Остановимся вспомнить каждого. Борисов и ныне танковая кузница страны. А тогда, в 1910 году, именно здесь родился будущий повелитель брони Матвей Григорьевич Вайнруб. Проработав на стеклозаводе, в 1929 году он уходит добровольцем в Красную армию и становится курсантом Объединенной Белорусской военной школы. Курская дуга, битва под Прохоровкой, «Багратион». Боевой путь танкового генерала Фоминых. Читайте здесь.