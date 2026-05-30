Праздник спорта и первых побед! «Першы ровар» собрал более 2,5 тысяч юных велосипедистов

Праздник спорта и первых в жизни побед. Межрайонные детско-юношеские соревнования по велогонкам «Першы ровар» прошли в Минске и собрали более 2,5 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боролись за призы и дипломы школьники из Московского и Центрального районов. Ребята соревновались в нескольких дисциплинах: массовые заезды, фигурное вождение и семейные эстафеты. Демонстрации спортивных навыков предшествовала длительная и кропотливая подготовка. Помимо спортивной программы для участников организовали красочное шоу, квесты, мастер-классы, конкурсы.

Мария Тюленева, учащаяся гимназии №3 Минска: Это будет мой третий раз. В первый раз я забрала первое место, во второй я забрала второе, и я решила попробовать третий раз, попытать свою удачу. Меня к соревнованиям папа готовит, друзья, и мы ездим много на препятствиях. Мое самое любимое препятствие – это объезжать конусы, а самое сложное, мне кажется, это прыгать.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта Беларуси:

Условия созданы, на самом деле, великолепные. Прокатная компания, которая работает в городе Минске, каршеринговая компания, которая занимается прокатом велосипеда, прокатом самокатов, они отмечают, что велоинфраструктура города Минска – это лучшая велоинфраструктура в СНГ. Что касается областных центров, точно так же они не отстают, точно так же они уделяют достаточно много этому внимания. Поэтому условий для массовых видов спорта у нас достаточно.

Велокарнавал, который должен был состояться 30 мая, переносится на 6 июня ввиду погодных условий. Спортивная, развлекательная и концертная программы, включающие звезд эстрады полностью сохранятся.