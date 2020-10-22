«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе

Новости Беларуси. За решительные и грамотные действия на пожаре два сотрудника Осиповичского РОВД награждены памятными нагрудными знаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в деревне Липень, где милиционеры находились в составе передвижной мобильной группы. К тому моменту, как правоохранители прибыли на место пожара, хозяин дома и соседи пытались потушить пламя, но безуспешно.

Справиться с огнем удалось лишь благодаря действиям сотрудников РОВД, один из них имел опыт работы спасателя. Он обесточил электричество, вывел из дома жену хозяина и не позволил ему самому войти в горящий дом.

Услышали треск, открыли окна, увидели пламя. Прибыв на место, увидели, что уже горит сарай, баня. Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду, тушить. Начали помогать выносить имущество, выкатили скутер у соседа в гараже, хотя он не хотел этого делать, говорил, что огонь не пойдет на его сарай, хотя через 10 минут уже горел и его сарай. Отогнали автомобиль, мотоблок. Здесь имущество выносили. Потом, по прибытию уже пожарных, начали оказывать им помощь: поднос гидрантов, лестницу где-то держал, где-то тушил тоже, гидрант выдавали.

Первые они приехали и помогали отбивать огонь от здания дома, хотя горел уже и сарай, и баня горела. Но работники милиции – на улице лежал шланг – они подключили, начали отбивать огонь, чтобы спасти хотя бы дом. Я, конечно, благодарен им, они кинули свое, приехали на горе людское.