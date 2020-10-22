Прямой эфир

«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе

22 октября 2020 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За решительные и грамотные действия на пожаре два сотрудника Осиповичского РОВД награждены памятными нагрудными знаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе-1

ЧП произошло в деревне Липень, где милиционеры находились в составе передвижной мобильной группы. К тому моменту, как правоохранители прибыли на место пожара, хозяин дома и соседи пытались потушить пламя, но безуспешно.  

«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе-4

Справиться с огнем удалось лишь благодаря действиям сотрудников РОВД, один из них имел опыт работы спасателя. Он обесточил электричество, вывел из дома жену хозяина и не позволил ему самому войти в горящий дом. 

«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе-7

Услышали треск, открыли окна, увидели пламя. Прибыв на место, увидели, что уже горит сарай, баня. Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду, тушить. Начали помогать выносить имущество, выкатили скутер у соседа в гараже, хотя он не хотел этого делать, говорил, что огонь не пойдет на его сарай, хотя через 10 минут уже горел и его сарай. Отогнали автомобиль, мотоблок. Здесь имущество выносили. Потом, по прибытию уже пожарных, начали оказывать им помощь: поднос гидрантов, лестницу где-то держал, где-то тушил тоже, гидрант выдавали.  

«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе-10

Первые они приехали и помогали отбивать огонь от здания дома, хотя горел уже и сарай, и баня горела. Но работники милиции – на улице лежал шланг – они подключили, начали отбивать огонь, чтобы спасти хотя бы дом. Я, конечно, благодарен им, они кинули свое, приехали на горе людское.  

«Первым делом Никита побежал за шлангом, начал искать воду». Милиционеры спасли людей во время пожара в Осиповичском районе-13

Жители деревни после случившегося поблагодарили правоохранителей. И даже написали министру внутренних дел обращение со словами благодарности, а руководство областного управления МЧС и УВД облисполкома приняли решение о награждении.

# Пожар # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Высказать мнение по изменениям в Конституцию можно и после 25 октября. Палата представителей продлила сбор предложений
22 октября 2020 07:35

Высказать мнение по изменениям в Конституцию можно и после 25 октября. Палата представителей продлила сбор предложений

Александр Лукашенко проведёт встречу с главой службы внешней разведки России
22 октября 2020 07:31

Александр Лукашенко проведёт встречу с главой службы внешней разведки России

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 76-летие
22 октября 2020 07:17

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 76-летие