«Буду жить здесь и строить свою судьбу здесь». Алёна и Сергей приехали в Минск из Донецка. И вот что они говорят

Новости Беларуси. Алена и Сергей приехали в Беларусь из Донецка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске они живут уже шесть лет.

Я приезжаю в Донецк: электричка проходящая – я не могу понять, что происходит. То есть плачущие люди умоляют проводников взять их без билета: неважно куда, неважно, какой поезд, куда идет.

Бомбили Марьинку. И это были беженцы из Марьинки, которые бежали куда угодно. Я решила, что я так жить не хочу, и в ноябре 2014 года мы приехали в Минск, у нас на двоих было два чемодана с вещами и кот под мышкой.

Когда узнавали, что мы оттуда приехали, как-то пытались сразу всячески помочь. Плохих людей я здесь не встречал – как ни крути, не попадались.

Мы когда только приехали в Минск, у меня муж ходил по улицам города и он был в шоке: сколько мужчин с колясками. Для Украины это нереально, потому что мужик работает на двух-трех работах, ему некогда посвящать время своему ребенку. Восьмичасовой рабочий график у большинства, декретный отпуск. Весь район Каменная Горка – социальный, людям построили и дали квартиры для многодетных. Мы там работаем, я знаю, о чем говорю. Ну ребята, это работа государства.