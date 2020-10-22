Высказать мнение по изменениям в Конституцию можно и после 25 октября. Палата представителей продлила сбор предложений

Депутаты получили десятки электронных писем от граждан. И уже проводится работа по их изучению. Вместе с тем высказывание мнений по главному закону, в том числе активизировалось на диалоговых площадках, которые проводятся во всех регионах страны. В связи с этим работа по сбору и анализу предложений по изменениям в Конституцию будет проводиться и после 25 октября.

Читайте также:

Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?

«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?

Любой гражданин может принять участие в формировании Конституции. Что уже предложили белорусы?