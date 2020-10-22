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Высказать мнение по изменениям в Конституцию можно и после 25 октября. Палата представителей продлила сбор предложений

22 октября 2020 07:35
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Новости Беларуси. Палата представителей продлила сбор предложений по обновлению Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Высказать мнение по изменениям в Конституцию можно и после 25 октября. Палата представителей продлила сбор предложений-1

Депутаты получили десятки электронных писем от граждан. И уже проводится работа по их изучению. Вместе с тем высказывание мнений по главному закону, в том числе активизировалось на диалоговых площадках, которые проводятся во всех регионах страны. В связи с этим работа по сбору и анализу предложений по изменениям в Конституцию будет проводиться и после 25 октября.  

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# Конституция # общество # Фотофакт

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