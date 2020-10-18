Задержанный на Ульяновской парень: хотели посмотреть эти протесты

Новости Беларуси. Все как под копирку твердят: мы проходили рядом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это парень живет в Польше, день рождения приехал праздновать в Марьину Горку, а задержан был на улице Ульяновской.
Новости Беларуси. Все как под копирку твердят: мы проходили рядом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это парень живет в Польше, день рождения приехал праздновать в Марьину Горку, а задержан был на улице Ульяновской.
– Я домой. Чтобы вы понимали, я приехал пару дней только вообще в Беларусь.
– Откуда?
– Из Польши.
– А что вы, работали там или получали образование?
– Я получаю там сейчас образование.
– По программе Калиновского?
– Нет.
– А какое образование? Высшее или нет?
– Техник BHP (БХП). Я точно не знаю, как это перевести.
– Поели в McDonald’s и собирались уезжать, шли по улице. Я точно не помню.
– А McDonald’s и Ульяновская там как-то недалеко, наверное?
– Ну, там уже прошли.
– А куда вы шли? Из McDonald’s куда вы шли?
– Мы домой.
– На вокзал?
– Да.
– Через Ульяновскую?
– Я не знаю вообще. То есть интернета толком не было.
– А причем здесь интернет? McDonald’s напротив железнодорожного вокзала, а вы пошли через Ульяновскую.
– Ну мы пошли, естественно, хотели посмотреть.
– Протесты?
– Да, хотели посмотреть эти протесты.