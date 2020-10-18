Задержанный на Ульяновской парень: хотели посмотреть эти протесты

Новости Беларуси. Все как под копирку твердят: мы проходили рядом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это парень живет в Польше, день рождения приехал праздновать в Марьину Горку, а задержан был на улице Ульяновской.

– Я домой. Чтобы вы понимали, я приехал пару дней только вообще в Беларусь.

– Откуда?

– Из Польши.

– А что вы, работали там или получали образование?

– Я получаю там сейчас образование.

– По программе Калиновского?

– Нет.

– А какое образование? Высшее или нет?

– Техник BHP (БХП). Я точно не знаю, как это перевести.