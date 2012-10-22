В Мозыре байкеры отреставрировали икону преподобного Сергия Радонежского, обезображенную вандалами

Новости Беларуси. В Мозыре байкеры помогли восстановить поруганную православную святыню. Икона преподобного Сергия Радонежского вернулась в церковь после реставрации в сопровождении эскорта мотоциклистов. Этот образ — главное украшение храма Иоанна Крестителя — наряду с утварью сильно пострадал от рук вандала.

2012 год для православных Мозыря выдался богатым на испытания. В общем счёте три случая осквернения храмов всего за пару месяцев. Причём дважды нападению подверглась небольшая церковь Иоанна Крестителя. Сатанинскими символами были обезображены не только фасады здания. Перевёрнутые звёзды изуродовали и лики святых.

Геннадий Нестереня, протоиерей, настоятель храма святого Сергия Радонежского:

Слава Богу, люди откликнулись. Не то, что я их просил, они сами приходили, жертвовали именно на восстановление.

Откликнулись люди разных возрастов и интересов. Больше всего настоятеля поразили байкеры. На пороге храма они появились в кожаной одежде и с мотоциклетными шлемами в руках.

Геннадий Нестереня:

Байкеры города Мозыря хотели оказать помощь и взять икону на реставрацию. Я был очень удивлен и поражен.

Своё отношение к осквернению православных храмов мозырское мотобратство решило выразить конкретным делом. Байкеры взялись отреставрировать икону Святого Преподобного Сергия Радонежского.

Андрей Козак, байкер:

Моя семья в храм ходит. Когда узнал о произошедшем, сердце сжалось. Когда увидел - вдвойне больнее стало. Я обзвонил ребят, поговорил с отцом. Мы решили взять на реставрацию икону.

Взяли и сделали. Теперь отреставрированный образ — главное украшение храма Иоанна Крестителя — снова на своём месте. Сообща верующие по крупицам восстанавливают и убранство церкви.

Владимир Кудан, житель Мозыря:

Молодцы ребята. Взяли, подошли и помогли церкви.

На этом останавливаться байкеры не намерены. Правда, говорят, что «болезнь» лучше предотвратить, чем лечить. Так что теперь все силы - на воспитание молодёжи.

Гром, байкер:

Очень обидно, что люди эти живут именно в Мозыре. Мы совместно с милицией и церковью будем действовать, чтобы это не повторилось.

Тем же, кто все-таки переступил черту, грозит суровое наказание. Вандал, совершивший погром в Мозырской церкви, сейчас дожидается передачи дела в суд. Ранее этот же молодой человек уже отбывал срок за поджог другого храма.