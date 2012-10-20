Последний холостой наследный принц в Европе женился на графине

Новости Люксембурга. В Люксембурге все внимание приковано к приятным событиям - венчанию последнего холостого претендента на престол в Европе. В главном соборе узами брака соединили наследного принца Гийома и бельгийскую графиню Стефани де Ланнуа.

На церемонию съехались представители королевских семей со всей Европы. Расписались Гийом и Стефани накануне. Вопреки вековой традиции, гражданская церемония впервые прошла в городской ратуше, а не во дворце великих герцогов.

Атмосфера, в отличие от сегодняшней, была простая и неформальная. Новобрачные пришли в ратушу пешком. По дороге общались со своими подданными. Принимали поздравления, букеты и национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После венчания, новобрачные прошли под аркой из шпаг почетного караула люксембургских гвардейцев. Затем под ликование тысяч жителей Люксембурга пешком последовали во дворец для церемонии первого поцелуя на дворцовом балконе.