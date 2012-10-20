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Возле минского Дворца детей и молодежи прошел массовый митинг, после которого люди разошлись на субботник

20 октября 2012 16:00
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Новости Беларуси. Чистая инициатива. В Беларуси прошли традиционные субботники. В столице эстафета по благоустройству стартовала с митинга возле Дворца детей и молодежи. Собралось около тысячи представителей общественных объединений, политических партий и профсоюзов. После торжественной части участники разъехались к местам проведения работ во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Томильчик, председатель центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Члены Республиканского общественного объединения «Белая Русь» регулярно принимают участие в субботниках, это стало доброй традицией, и вообще, один из девизов нашей организации – «Белая Русь» украшает Беларусь!»

 

# общество # Государственная политика # Субботники в Беларуси

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