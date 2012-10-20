Из Могилева в Минск по автодороге везут АН-12 (видео)

Новости Беларуси. Редкую и невероятно сложную операцию по транспортировке самолета начали сегодня в Могилеве. Знаменитый Ан-12 везут в музей авиатехники ДОСААФ, что в поселке Боровая под Минском.

Экземпляр станет уже 33 в экспозиции под открытым небом. Пилоты называют военно-транспортный АН-12 самолетом выдающимся. Простой в освоении и неприхотливый в эксплуатации. Начиная с середины 60 годов, наверное, ни одно крупное событие не обошлось без этого воздушного «грузовика». От освоения необжитых районов до оказания помощи при стихийных бедствиях.

Виктор Сакович, начальник отдела материально-технического обеспечения Центрального аэроклуба ДОСААФ:

Получили мы его от российской компании, нам подарили этот самолет в связи с тем, что очень дорого стоит продление ресурса, и компании не выгодно держать эту технику, решили отдать нашему музею. Мы его сделаем, восстановим - и будет стоять. Люди будут приходить, смотреть .Габариты очень большие, ширина, высота предельная. Поэтому все это очень сложно. Долго шло согласование с ГАИ, дорожниками.

Это первое в истории Беларуси столь длительное перемещение лайнера. Ведь авиагрузу необходимо преодолеть по обычным автодорогам более 200 километров. Чтобы максимально упростить такое наземное путешествие «воздушной птицы», самолет пришлось долго готовить. Разбирали почти 2 недели. Примечательно, что до Могилевского аэропорта АН-12 долетел сам. Не смотря на солидный возраст, он до последнего момента был «в строю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.