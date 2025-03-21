Исаченко рассказал, какие вопросы поднимались на совещании у Президента

Лишних денег нет, а на поддержку могут рассчитывать те, кто показывает результат. Об этом заявил 21 марта Президент Беларуси во время совещания с руководством Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Те вопросы, которые нужны, чтобы область более динамично развивалась, и где мы видим на данный момент проблематику. Первое – это строительная отрасль и модернизация, реконструкция наших комбинатов домостроительных. Три на территории области – это Бобруйск, Могилев и город Чаусы. Президенту было доложено, а в принципе, поддержано, но сказано было досчитать еще раз, посмотреть внимательно экономику, загрузку и дальше выходить уже с предложениями.

Следующая тема, которая всегда для нас актуальна, – это модернизация молочно-товарных комплексов, достройка и строительство новых. Для нашей Могилевской области это очень актуально и важно в том плане, что часть скота находится на привязи, а есть поручение главы государства – полностью уйти от привязи. Ну и плюс молочно-товарные комплексы – это иные технологии, иные подходы, и культура работы, и культура производства. Поэтому было также доложено, даны соответствующие поручения по данному направлению. Мы сегодня их будем дорабатывать и затем уже выходить с предложением.

Что касается реализации программы «Один район – один проект», то в области уже реализовано 12 проектов на более чем 600 миллионов рублей.