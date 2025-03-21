Лукашенко – Исаченко: в наши времена коровы содержались в жутких условиях, но такого падежа не было!

Сильные регионы – сильная страна. Беларусь уже много лет следует этой очень мудрой стратегии, когда ставку в развитии делают не только на столицу с огромными возможностями по определению, но и на глубинку, открывая по максимуму потенциал разных уголков страны. Государственная программа развития припятского Полесья, формат «Один район – один проект» из этой серии. И вот 21 марта у главы государства предметный разговор о Могилевской области. Александр Лукашенко принял с докладом губернатора и помощника Президента по этому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот новость, которая тут же запестрела заголовками: в Могилевской области будут строить майнинговые фермы и дата-центры. Президент одобрил этот перспективный тренд. Почему именно здесь? Регион обладает хорошим энергетическим потенциалом – то, что нужно для цифровой отрасли. Какие еще проекты могут стать драйвером роста этого региона и почему у Президента есть претензии к юго-востоку Могилевской области? Репортаж Алены Сыровой.

То, что доклад руководства Могилевской области Президенту выльется в очень содержательный разговор, богатый посылами, к которым прислушаться стоит и другим регионам Беларуси, стало понятно исходя из повестки и самого начала мероприятия. Александр Лукашенко озвучил: губернатор направил письмо с предложениями и просьбами поддержать (финансово, забегая вперед, пока получилось приободрить морально) регион. И коль есть запрос, впору посмотреть, что предлагают. Не в смысле проектов, а прежде в исходных данных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рубль вложил – завтра два верни. Если должен, отдай. Если не отдаешь, ну так какой может быть с вами или с кем-то разговор, если вы не возвращаете обещанные деньги, или долги, или материальные какие-то ресурсы? Это касается всех. Это принципиально. Подробнее. Принципиально и соотносить то, сколько сделано с тем, сколько отдано. Глава государства на конкретном примере – программе развития Могилевской области – раскладывает подходы. За столом в кабинете Президента звучат факты.

Александр Лукашенко:

Юго-восток Могилевщины серьезно отстает даже от других районов Могилевской области. Была по моей инициативе принята программе по развитию юго-восточных регионов. Вы же понимаете, что эта программа не голая, мы поддерживаем ее из центра, из республиканского бюджета. Когда ты еще здесь работал, в Совете Республики, ты знаешь, как это делалось. Отдельным районам, к примеру, Шкловскому району, комбикормовый завод восстанавливаем, сельхозтехнику бывшую приводим в порядок, чтобы другим показать, каким путем идти. Шкловский район, там все хозяйства, за исключением двух-трех, мы серьезно прикоснулись к ним. «Купаловское» развиваем, молочный перерабатывающий цех строим. Точно так и по другим районам оказывается помощь и поддержка. Это тоже не надо забывать. Поэтому начнем с того, какой уровень у вас сегодня производства в сельском хозяйстве, в промышленности, какие предприятия у нас работают слабее и не дотягивают до того уровня, какими должны быть. А потом обсудим вопросы, которые вы ставите: поддержка, помощь, финансирование по госпрограмме из республиканского бюджета, реструктуризация задолженностей и так далее, и тому подобное.

Присутствующие к такому подходу Президента отнеслись с пониманием, еще и по тому, что в недавнем прошлом были по ту сторону. Помощник Президента по Могилевской области – экс-министр по налогам и сборам, так что точно умеет считать деньги. И знает, что стоит за цифрами. Но прежде их озвучат. Показатели у региона в целом не плохие, но это: А) смотря с чем сравнивать; Б) смотря какие выдвигать на передний план. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Коротко, как мы сработали за прошлый год. Александр Лукашенко:

Я знаю, вы сработали неплохо, но в этом месяце и прошлые в этом году вы работаете слабее, так? По ВРП вы не дотягиваете до уровня прошлого года.

– Нет, мы идем выше уровня прошлого года – 101,9 % пока предварительно.

– А, вы в феврале к январю отстаете, у вас падение пошло, 2 % падение – это плохой тренд.

– К уровню прошлого года мы идем, думаю, за первый квартал мы сработаем выше уровня прошлого года. В принципе, прослеживается ситуация. Но не надо забывать, что Президент знает болевые точки. Считают ли их таковыми на местах – вопрос.