Сребренко Голич: мы впечатлены уровнем развития, которого достигла ваша страна в науке и в технике

Гости ознакомились с последними разработками ученых. Микроэлектроника, сельское хозяйство и искусственный интеллект: опыт белорусских изобретателей интересен делегации Республики Сербской. Кейсы по сотрудничеству стран уже есть – реализуются 12 совместных проектов в области информатики и медицины. В планах – взаимодействие в научной плоскости, продолжить и вывести его на качественно новый уровень.

Сребренко Голич, председатель Вече народов Республики Сербской:

Мы впечатлены тем уровнем развития, которого достигла ваша страна в науке и технике. Очень значимы достижения в области сельского хозяйства, особенно то, что важно для будущих поколений, а именно рекультивация земли, которая необходима для производства здоровой пищевой продукции. Это большой контраст по сравнению с тем, что сейчас происходит в Европе по загрязнению почвы.