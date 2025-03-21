Сребренко Голич: мы впечатлены уровнем развития, которого достигла ваша страна в науке и в технике
Республика Сербская рассчитывает на сотрудничество с Беларусью в науке. Таким мнением поделилась председатель Вече народов Сребренка Голич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация с Балкан продолжает знакомство с нашей страной. 21 марта новая локация – Национальная академия наук.
Гости ознакомились с последними разработками ученых. Микроэлектроника, сельское хозяйство и искусственный интеллект: опыт белорусских изобретателей интересен делегации Республики Сербской. Кейсы по сотрудничеству стран уже есть – реализуются 12 совместных проектов в области информатики и медицины. В планах – взаимодействие в научной плоскости, продолжить и вывести его на качественно новый уровень.
Сребренко Голич, председатель Вече народов Республики Сербской:
Мы впечатлены тем уровнем развития, которого достигла ваша страна в науке и технике. Очень значимы достижения в области сельского хозяйства, особенно то, что важно для будущих поколений, а именно рекультивация земли, которая необходима для производства здоровой пищевой продукции. Это большой контраст по сравнению с тем, что сейчас происходит в Европе по загрязнению почвы.