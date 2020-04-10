«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?

День за днем вокруг Могилева становилось еще горячее. Константин Симонов, который к этому времени с редакцией переместился в Смоленск, вновь рвется своими глазами увидеть бой, поговорить с «окопными» героями.

Ему напрочь надоели пересказанные из вторых, из третьих уст истории, надоело околачиваться в штабах. Точная информация и факты, то, что заводит сердце настоящего пытливого репортера. «Сто суток войны» К. Симонов:

И Симонов снова выдвигается в Могилев. «Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру «Сто суток войны» К. Симонов:

По дороге обстрелы, бомбежки, напрочь отсутствует топографическая ориентация, лишь обрывистые указания: «наши» там, где рдеет зарево огня смерти.