«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?

День за днем вокруг Могилева становилось еще горячее. Константин Симонов, который к этому времени с редакцией переместился в Смоленск, вновь рвется своими глазами увидеть бой, поговорить с «окопными» героями.
День за днем вокруг Могилева становилось еще горячее. Константин Симонов, который к этому времени с редакцией переместился в Смоленск, вновь рвется своими глазами увидеть бой, поговорить с «окопными» героями.
Ему напрочь надоели пересказанные из вторых, из третьих уст истории, надоело околачиваться в штабах. Точная информация и факты, то, что заводит сердце настоящего пытливого репортера.
«Сто суток войны» К. Симонов:
И Симонов снова выдвигается в Могилев.
«Проник в литературу через щёлку». Сын Симонова рассказал, как роман «Живые и мёртвые» прошёл цензуру
«Сто суток войны» К. Симонов:
По дороге обстрелы, бомбежки, напрочь отсутствует топографическая ориентация, лишь обрывистые указания: «наши» там, где рдеет зарево огня смерти.
Так военкоры попали в штаб 172-ой дивизии, которая обороняла Могилев и стояла на западном берегу Днепра. Дивизионный комиссар Черниченко признался Симонову, что лучше всего в его дивизии дерётся полк Кутепова. Разговор об этом шел ночью. Еще в сумерках Симонов с фотокорреспондентом Трошкиным выехали к Кутепову. Это была ночь с 13 на 14 июля.