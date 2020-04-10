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«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?

10 апреля 2020 12:27
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День за днем вокруг Могилева становилось еще горячее. Константин Симонов, который к этому времени с редакцией переместился в Смоленск, вновь рвется своими глазами увидеть бой, поговорить с «окопными» героями.

«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?-1

Ему напрочь надоели пересказанные из вторых, из третьих уст истории, надоело околачиваться в штабах. Точная информация и факты, то, что заводит сердце настоящего пытливого репортера.

«Сто суток войны» К. Симонов:  

«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?-4

И Симонов снова выдвигается в Могилев.

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«Сто суток войны» К. Симонов:

«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?-7

По дороге обстрелы, бомбежки, напрочь отсутствует топографическая ориентация, лишь обрывистые указания: «наши» там, где рдеет зарево огня смерти.

«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?-10

Так военкоры попали в штаб 172-ой дивизии, которая обороняла Могилев и стояла на западном берегу Днепра. Дивизионный комиссар Черниченко признался Симонову, что лучше всего в его дивизии дерётся полк Кутепова. Разговор об этом шел ночью. Еще в сумерках Симонов с фотокорреспондентом Трошкиным выехали к Кутепову. Это была ночь с 13 на 14 июля.

«В Могилёве пустовато и тревожно». Зачем Константин Симонов поехал на фронт и что ему ночью рассказал советский комиссар?-13

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Константин Симонов # Семен Кутепов # Фотофакт

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