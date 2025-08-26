Лазуткин о саммите ШОС в Тяньцзине: Китай пытается нас помирить, а близкие соседи поджигают общий дом

Андрей Лазуткин, политолог:

Всего через пару дней произойдет событие, по масштабам более важное, чем саммит «Большой семерки», а по неформальному влиянию – большее, чем Давосский форум. Это встреча стран ШОС в Тяньцзине, где будет и наш Президент. Там не просто оформляется, а уже громко говорит о себе новый центр многополярного мира во главе с Китаем.

Как Пекин смотрит на мировую архитектуру безопасности и каково в ней место Беларуси, расскажем в «Занимательной политологии».

Шанхайская организация создавалась в первую очередь для противодействия терроризму. После развала Советского Союза Средняя Азия стала очагом нестабильности, в том числе для Китая. Например, Синьцзян-Уйгурский район КНР граничит через горные тропы Бадахшана с Афганистаном и Таджикистаном, и через него Запад начал поддерживать сепаратистов в Китае.

И если ОДКБ создавалась как военная организация, то ШОС начинался как своего рода Интерпол с ведущей ролью КНР. Потому что если Запад имеет очевидные связи с терроризмом и сепаратистами, значит, нужен независимый от Запада инструмент, чтобы с ними бороться.

Так появилась идея ШОС, и сегодня вопросы безопасности по-прежнему в фокусе организации. Что станет главной темой саммита. Но это вершина айсберга. А главное – стратегия. Китай сегодня дает странам Средней Азии кредиты на инфраструктуру, которая разрушена, а затем строит транзитные коридоры, вовлекая население в торговлю и добычу ресурсов.

Потому что питательная среда для терроризма – это не отсутствие демократии, как рассказывает Запад, а бедность и безработица. Ваххабизм – религия социальных низов, и, не подняв уровень жизни, невозможно побороть преступность и наркотрафик.

А чтобы поднимать уровень жизни через торговлю и транзит, надо вовлекать в ШОС новых членов. И если раньше ШОС была неформальной организацией по безопасности, то сегодня ключевые участники – это страны, которым либо косвенно отказывают в равноправии в западных организациях, либо прямо держат под санкциями. И по мере того, как инструмент санкций применяется все шире, вплоть до тарифной войны, которую Трамп объявил всему миру, растет число желающих вступить в ШОС.

Как это работает? Как сарафанное радио. Например, за 4 года в Афганистане Китай сделал больше, чем американцы за 20 лет.