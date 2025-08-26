Новый формат с ИИ и чат-ботами! В Борисове стартовал марафон «Беларусь адзіная»

Честный разговор о будущем страны. В Борисове 26 августа дали старт республиканской акции «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский марафон в ближайшие недели охватит все регионы страны. Финальный аккорд – в середине сентября, накануне Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Простой и понятный разговор о стране, в которой живем. А вот формат общения и обмена мнениями максимально интерактивный. В этом году акция проводится с использованием новых технологий – чат-ботов и искусственного интеллекта.