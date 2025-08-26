Новый формат с ИИ и чат-ботами! В Борисове стартовал марафон «Беларусь адзіная»
Честный разговор о будущем страны. В Борисове 26 августа дали старт республиканской акции «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский марафон в ближайшие недели охватит все регионы страны. Финальный аккорд – в середине сентября, накануне Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Простой и понятный разговор о стране, в которой живем. А вот формат общения и обмена мнениями максимально интерактивный. В этом году акция проводится с использованием новых технологий – чат-ботов и искусственного интеллекта.
Репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.
В Борисове сегодня работает четыре десятка предприятий. Больше половины из них представили свои возможности на районной выставке.
Мария Лисиченок, председатель Борисовской районной организации РОО «Белая Русь»:
Предприятия, которые помогают развиваться нашей стране, поддерживать ее престиж на уровне района, на уровне всего мира. Поэтому здесь выставлена сегодня наша гордость, наши предприятия, организации.
В экспозиции – непростой путь становления в сложные времена после распада СССР. Сегодня производства вносят весомый вклад в независимость страны. Именно в этом городе стартовала Республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная».
Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
То, что начинается именно с нашего Борисовского региона – это даже где-то, наверное, немножко символично. Потому что наш регион один из самых больших в Минской области. Здесь 20 % промышленности всей области. Конечно, здесь много людей, которые работают, живут в нашей стране. И, естественно, диалог должен быть власти с населением. Мы должны слышать, какие у людей потребности, максимально их решать, эти задачи. Мы это все и делаем.
«Беларусь адзіная» шагает в ногу со временем. Проходит общение в формате интерактивного, а главное, простого и понятного каждому диалога с использованием современных технологий и искусственного интеллекта. С помощью QR-кода каждый мог присоединится к разговору и задать интересующий вопрос.
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