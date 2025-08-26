Европолитики предлагают защищаться от «угрозы с востока» с помощью болот

Литва в последнюю неделю августа вблизи белорусской границы развернула очередные учения. На этот раз под названием «Храбрый грифон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратите внимание на обоснование маневров Вильнюсом: «Оценка готовности подразделений к бою и способности бригады к передислокации». Это точная цитата из заявления Минобороны Литвы. Так к чему готовятся наши соседи? Особенно учитывая тот факт, что маневры литовские военные развернули в окрестностях Вильнюса, а также в четырех приграничных районах республики – аккурат вдоль нашей Гродненской области. Сюда техника и военнослужащие передислоцированы из Клайпеды. В то время как сегодня в окрестностях этого порта развернулись учения бронемашин и беспилотников.
Примеров такой тактики и в Литве, и у других наших соседей масса. Но куда печальнее их стратегия. И это тот случай, когда невольно на ум приходит фраза: «История имеет свойство повторяться». В последние недели СМИ особенно активно рассуждают о том, что уже некогда было в истории Европы.
Так, британская газета Telegraph, очевидно, смакуя подробности, пишет: «От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши на Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный «железный занавес». А вдоль белорусской и российской границы страны НАТО, цитата, «засеют тихие сосново-березовые леса миллионами мин». И это вовсе не метафора британского журналиста, а реальные факты. Взять хотя бы трехслойную линию обороны в Литве, которая будет простираться на, внимание, 50 километров вглубь Прибалтийской республики. И вот этот слоеный пирог, который включает противотанковые рвы, минные поля, заминированные мосты, заграждения «зубы дракона», стоит более миллиарда евро.
Вдвое больше, а именно 2,3 миллиарда евро другая наша соседка – Польша – тратит на возведение «Восточного щита». Эти деньги Варшава намерена до 2028 года потратить на обустройство 800 километров границы с Беларусью и Россией. Получается почти по 3 миллиона на каждый километр.
Но есть и не столь затратная идея, которая просто поражает своей гениальностью. Европолитики предлагают защищаться от «угрозы с востока» с помощью болот. Именно они, как сегодня пишет издание «Политико», могут стать «новым щитом для Европы». Иными словами, Польша и Финляндия предлагают вновь затопить некогда осушенные территории, превратив их в непроходимые топи. К тому же эту идею для электората можно замаскировать очередной заботой об экологии. Такой вот «железный занавес» 2.0 получается.