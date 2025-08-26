Европолитики предлагают защищаться от «угрозы с востока» с помощью болот

Литва в последнюю неделю августа вблизи белорусской границы развернула очередные учения. На этот раз под названием «Храбрый грифон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обратите внимание на обоснование маневров Вильнюсом: «Оценка готовности подразделений к бою и способности бригады к передислокации». Это точная цитата из заявления Минобороны Литвы. Так к чему готовятся наши соседи? Особенно учитывая тот факт, что маневры литовские военные развернули в окрестностях Вильнюса, а также в четырех приграничных районах республики – аккурат вдоль нашей Гродненской области. Сюда техника и военнослужащие передислоцированы из Клайпеды. В то время как сегодня в окрестностях этого порта развернулись учения бронемашин и беспилотников.

Примеров такой тактики и в Литве, и у других наших соседей масса. Но куда печальнее их стратегия. И это тот случай, когда невольно на ум приходит фраза: «История имеет свойство повторяться». В последние недели СМИ особенно активно рассуждают о том, что уже некогда было в истории Европы.