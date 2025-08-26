Более 100 юных теннисистов со всей страны принимают участие в Спартакиаде детско-юношеских спортивных школ

В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит Спартакиада детско-юношеских спортивных школ. В этом году на соревнования заявились рекордные 17 коллективов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении 8 дней за награды ведут борьбу более 100 юных теннисистов в возрасте до 13 и 15 лет. Спортсмены играют на харде – это покрытие наиболее распространено в мире, и именно на нем проходят баталии Открытого чемпионата США. Сегодня состоялись четвертьфинальные поединки, а также матчи за места с 9-го по 16-е. Формат турнира – усовершенствованная олимпийка, которая дает ребятам большое количество соревновательной практики. Встречи проходят сначала в одиночном разряде, а в зависимости от набранных очков – в парах и миксте.