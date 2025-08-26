Более 100 юных теннисистов со всей страны принимают участие в Спартакиаде детско-юношеских спортивных школ
В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит Спартакиада детско-юношеских спортивных школ. В этом году на соревнования заявились рекордные 17 коллективов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На протяжении 8 дней за награды ведут борьбу более 100 юных теннисистов в возрасте до 13 и 15 лет. Спортсмены играют на харде – это покрытие наиболее распространено в мире, и именно на нем проходят баталии Открытого чемпионата США. Сегодня состоялись четвертьфинальные поединки, а также матчи за места с 9-го по 16-е. Формат турнира – усовершенствованная олимпийка, которая дает ребятам большое количество соревновательной практики. Встречи проходят сначала в одиночном разряде, а в зависимости от набранных очков – в парах и миксте.
Александр Василевский, главный судья соревнований:
Это показатель работы спортивных школ, спортивных центров всей страны. Как отработали тренеры, как отработали руководители школ. И самое главное, как отработали спортсмены. Опять же, возьмем Солигорск. Играют спортсменки, которые сейчас в Беларуси уже одни из сильнейших в стране. Благодаря тому, что построили в Солигорске классную базу и есть возможность заниматься этим спортом. И появляются звездочки.
Макар Ястреб, участник соревнований (Брест):
Спартакиада для меня – это очень важный турнир, так как это командное соревнование, и каждая победа на счету. Главное – сыграть свой теннис. Не получается, значит, ничего страшного, не мой день. В следующий раз получится.
Победители соревнований определятся в воскресенье. После Спартакиады главным стартом для юных теннисистов станет зимнее первенство страны, которое пройдет на трех столичных площадках.